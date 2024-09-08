Бибинур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибинур

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ибрагим

Мать: Шамсежихан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ибрагим

Рождение ребёнка
05.12.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ибрагим

Мингер, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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