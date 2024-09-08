Бибинур
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ибрагим
Мать: Шамсежихан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ибрагим
Рождение ребёнка
05.12.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ибрагим
Мингер, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно