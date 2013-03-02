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Косарев Николай Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1932

Дата смерти

02.03.2013

Пол

Мужской

Отец

Мать

1883 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1932

Отец: Касарев Тихон Иванович

Мать: Косарева Наталья Фёдоровна

Бракосочетание
03.10.1957

Жена: скрыто настройками приватности

Каган, Узбекистан
Рождение ребёнка
09.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Каган Бухарская обл., Узбекистан
Смерть
02.03.2013
Каган, Узбекистан
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