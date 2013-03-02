Косарев Николай Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1932
Дата смерти02.03.2013
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1932
Отец: Касарев Тихон Иванович
Бракосочетание
03.10.1957
Жена: скрыто настройками приватности
Каган, Узбекистан
Рождение ребёнка
09.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Каган Бухарская обл., Узбекистан
Смерть
02.03.2013
Каган, Узбекистан