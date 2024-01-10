Афанасенко Меланья Ануфриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасенко Меланья Ануфриева

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Место рождения

дер. Павловка, Новозыбковский уезд, Черниговская губерния

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Афанасенко Сергей Иванович

Отец ребёнка: Афанасенко Иван Константинов

Рождение ребёнка
01.01.1928

Сын: Афанасенко Григорий Иванович

Отец ребёнка: Афанасенко Иван Константинов

Бахта, Ельцовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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