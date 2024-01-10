Афанасенко Меланья Ануфриева
Место рождениядер. Павловка, Новозыбковский уезд, Черниговская губерния
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Сын: Афанасенко Сергей Иванович
Отец ребёнка: Афанасенко Иван Константинов
Рождение ребёнка
01.01.1928
Сын: Афанасенко Григорий Иванович
Отец ребёнка: Афанасенко Иван Константинов
Бахта, Ельцовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно