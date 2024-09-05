Маликова Гликерия Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Маликов Яков Павлович
Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маликов Яков Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маликов Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Маликов Яков Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.04.1883
Отец ребёнка: Маликов Яков Павлович
Смерть
Неизвестно