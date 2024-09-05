Маликова Гликерия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маликова Гликерия Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маликов Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Маликов Яков Павлович

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маликов Яков Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маликов Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Маликов Яков Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маликов Яков Павлович

Рождение ребёнка
30.04.1883

Сын: Маликов Фёдор Яковлевич

Отец ребёнка: Маликов Яков Павлович

Смерть
Неизвестно

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