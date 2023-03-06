Тараненко Павел Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТараненко Павел Михайлович

Тараненко Павел Михайлович

avatar

Место рождения

кыргызтан

Дата рождения

29.03.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1961

Отец: Тараненко Михаил

Мать: Татьяна Лукьяновна

кыргызтан
Бракосочетание
28.11.1987

Жена: Тараненко Лидия

Киргизтя
Рождение ребёнка
04.07.1989

Дочь: Шумаева Татьяна

Мать ребёнка: Тараненко Лидия

Киргизия
Рождение ребёнка
13.07.1993

Дочь: Оксана

Мать ребёнка: Тараненко Лидия

Киргизия
Место жительства
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close