Тараненко Павел Михайлович
Место рождениякыргызтан
Дата рождения29.03.1961
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1961
Отец: Тараненко Михаил
Мать: Татьяна Лукьяновна
кыргызтан
Бракосочетание
28.11.1987
Жена: Тараненко Лидия
Киргизтя
Рождение ребёнка
04.07.1989
Дочь: Шумаева Татьяна
Мать ребёнка: Тараненко Лидия
Киргизия
Рождение ребёнка
13.07.1993
Дочь: Оксана
Мать ребёнка: Тараненко Лидия
Киргизия
Место жительства
Неизвестно