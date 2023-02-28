Бастрыкина Евдокия Пунина
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Пунин Гордей Фотиевич
Мать: Матрена Григорьевна
Рождение ребёнка
19.12.1871
Сын: Бастрыкин Степан Иванович
Отец ребёнка: Бастрыкин Иван Трофимович
Рождение ребёнка
11.10.1885
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Бастрыкин Иван Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно