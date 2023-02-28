Бастрыкина Евдокия Пунина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБастрыкина Евдокия Пунина

Бастрыкина Евдокия Пунина

avatar

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Пунин Гордей Фотиевич

Мать: Матрена Григорьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.12.1871

Сын: Бастрыкин Степан Иванович

Отец ребёнка: Бастрыкин Иван Трофимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
11.10.1885

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Бастрыкин Иван Трофимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бастрыкин Иван Трофимович

Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close