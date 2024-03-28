Трушникова (Власкина) Татьяна Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1963
Отец: Власкин Валентин
Мать: Власкина Тамара
Рождение ребёнка
04.08.1985
Сын: Трушников Денис Сергеевич
Отец ребёнка: Трушников Сергей Александрович
Рождение ребёнка
10.02.1990
Дочь: Трушникова Вероника Сергеевна
Отец ребёнка: Трушников Сергей Александрович