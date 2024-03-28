Трушникова (Власкина) Татьяна Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрушникова (Власкина) Татьяна Валентиновна

Трушникова (Власкина) Татьяна Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1963

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1963

Отец: Власкин Валентин

Мать: Власкина Тамара

Рождение ребёнка
04.08.1985

Сын: Трушников Денис Сергеевич

Отец ребёнка: Трушников Сергей Александрович

Рождение ребёнка
10.02.1990

Дочь: Трушникова Вероника Сергеевна

Отец ребёнка: Трушников Сергей Александрович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.