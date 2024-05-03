Захаров Александр Игнатьевич 22.11.1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Захаров Александр Игнатьевич

Место рождения

д. Поварова Уватской волости

Дата рождения

22.11.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1892

Отец: Захаров Игнатий Акимович

Мать: Захарова (Филиппова) Манефа Николаевна

д. Поварова Уватской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова (Кошкарова) Александра Семеновна

д. Поварова Уватской волости
Рождение ребёнка
07.01.1918 ст.

Дочь: Самоловова (Захарова) Мария Александровна

Мать ребёнка: Захарова (Кошкарова) Александра Семеновна

д. Поварова Уватской волости
Отец в метрической записи о крещении не указан, рождена до брака матери
Смерть
Неизвестно
д. Поварова Уватской волости

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