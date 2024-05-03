Захаров Александр Игнатьевич
Место рожденияд. Поварова Уватской волости
Дата рождения22.11.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1892
д. Поварова Уватской волости
Бракосочетание
Неизвестно
д. Поварова Уватской волости
Рождение ребёнка
07.01.1918 ст.
Дочь: Самоловова (Захарова) Мария Александровна
Мать ребёнка: Захарова (Кошкарова) Александра Семеновна
д. Поварова Уватской волости
Отец в метрической записи о крещении не указан, рождена до брака матери
Смерть
Неизвестно
д. Поварова Уватской волости