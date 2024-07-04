Скоморохин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоморохин Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скоморохин Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Скоморохина Варвара Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.12.1928

Дочь: Скоморохина Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Скоморохина Варвара Дмитриевна

Купянка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.03.1933

Дочь: Подгорная (Скоморохина) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Скоморохина Варвара Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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