Скоморохин Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скоморохин Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Скоморохина Варвара Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.12.1928
Дочь: Скоморохина Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Скоморохина Варвара Дмитриевна
Купянка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.03.1933
Дочь: Подгорная (Скоморохина) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Скоморохина Варвара Дмитриевна
Смерть
Неизвестно