Зубарева (Старовойтова) Ева Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарева (Старовойтова) Ева Григорьевна

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Место рождения

Васильевка, Белогорский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

29.01.1935

Дата смерти

18.07.2000

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1935

Отец: Старовойтов Григорий Власович

Мать: Старовойтова Ксения Адамовна

Васильевка, Белогорский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
15.04.1955

Сын: Косицин Игорь Леонидович

Отец ребёнка: Косицин Леонид

Рождение ребёнка
14.04.1967

Сын: Зубарев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Зубарев Виктор Иванович

Ромны, Ромненский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
08.02.1969

Сын: Зубарев Андрей Викторович

Отец ребёнка: Зубарев Виктор Иванович

Ромны, Ромненский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубарев Виктор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косицин Леонид

Смерть
18.07.2000
Поздеевка, Ромненский муниципальный район, Амурская область
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