Зубарева (Старовойтова) Ева Григорьевна
Место рождения
Дата рождения29.01.1935
Дата смерти18.07.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1935
Рождение ребёнка
15.04.1955
Отец ребёнка: Косицин Леонид
Рождение ребёнка
14.04.1967
Отец ребёнка: Зубарев Виктор Иванович
Рождение ребёнка
08.02.1969
Сын: Зубарев Андрей Викторович
Отец ребёнка: Зубарев Виктор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косицин Леонид
Смерть
18.07.2000
Поздеевка, Ромненский муниципальный район, Амурская область