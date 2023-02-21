Меркулова (Гнётова) Анастасия Андреевна
Место рождениядеревня Жизло-Павлово, Жерновецкое сельское поселение, Троснянский район, Орловская область
Дата рождения20.06.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1994
Отец: не указан
Мать: Гнётова Марина Ивановна
деревня Жизло-Павлово, Жерновецкое сельское поселение, Троснянский район, Орловская область
Бракосочетание
30.08.2014
Рождение ребёнка
18.11.2018
Сын: Меркулов Матвей Александрович
Отец ребёнка: Меркулов Александр Викторович
Рождение ребёнка
02.10.2021
Дочь: Меркулова Марьяна Александровна
Отец ребёнка: Меркулов Александр Викторович