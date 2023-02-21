Меркулова (Гнётова) Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркулова (Гнётова) Анастасия Андреевна

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Место рождения

деревня Жизло-Павлово, Жерновецкое сельское поселение, Троснянский район, Орловская область

Дата рождения

20.06.1994

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1994

Отец: не указан

Мать: Гнётова Марина Ивановна

деревня Жизло-Павлово, Жерновецкое сельское поселение, Троснянский район, Орловская область
Бракосочетание
30.08.2014

Муж: Меркулов Александр Викторович

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
18.11.2018

Сын: Меркулов Матвей Александрович

Отец ребёнка: Меркулов Александр Викторович

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
02.10.2021

Дочь: Меркулова Марьяна Александровна

Отец ребёнка: Меркулов Александр Викторович

Орёл, город Орёл, Орловская область
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