Ванемейкер Элисон Темпл Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Ванемейкер Элисон Темпл

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
Волконская Софья Петровна02.09.1925 г.р.
Дети
Ванемейкер НаталиНеизвестно г.р.
Ванемейкер ПитерНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ванемейкер Элисон

Мать ребёнка: Волконская Софья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ванемейкер Натали

Мать ребёнка: Волконская Софья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ванемейкер Питер

Мать ребёнка: Волконская Софья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волконская Софья Петровна

Смерть
Неизвестно

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