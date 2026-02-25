Ванемейкер Элисон Темпл
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Волконская Софья Петровна02.09.1925 г.р.
Дети
Ванемейкер НаталиНеизвестно г.р.
Ванемейкер ПитерНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ванемейкер Элисон
Мать ребёнка: Волконская Софья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ванемейкер Натали
Мать ребёнка: Волконская Софья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ванемейкер Питер
Мать ребёнка: Волконская Софья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно