Турусов Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турусов Василий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1897

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Турусов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1893

Сын: Турусов Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Анастасия Яковиевна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Анастасия Яковиевна

Смерть
1897
Далеки, Рамешковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Анастасия Яковиевна

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