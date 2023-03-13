Турусов Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти1897
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Турусов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1893
Сын: Турусов Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Анастасия Яковиевна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Анастасия Яковиевна
Смерть
1897
Далеки, Рамешковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Анастасия Яковиевна