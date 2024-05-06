Назаренко Леонид Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Назаренко Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.?

Дочь: Филатова Наталья Леонидовна

Мать ребёнка: Кочева Лариса Михайловна

Рождение ребёнка
16.07.?

Дочь: Назаренко Ирина Леонидовна

Мать ребёнка: Кочева Лариса Михайловна

Смерть
Неизвестно

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