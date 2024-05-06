Назаренко Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.?
Дочь: Филатова Наталья Леонидовна
Мать ребёнка: Кочева Лариса Михайловна
Рождение ребёнка
16.07.?
Дочь: Назаренко Ирина Леонидовна
Мать ребёнка: Кочева Лариса Михайловна
Смерть
Неизвестно