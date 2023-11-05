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Светлана
Светлана
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Radik
Дети
Diana
Veronika
Добавил:
ИГ
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Veronika
Отец ребёнка:
Radik
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Diana
Отец ребёнка:
Radik
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Radik
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