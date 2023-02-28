Чекалов Фёдор Петрович
Место рождения
Дата рождения21.12.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1888 ст.
Крещение
22.12.1888 ст.
Бракосочетание
22.10.1910 ст.
Жена: Чекалова Ксения Ивановна
Бракосочетание
22.10.1910 ст.
Рождение ребёнка
27.11.1914 ст.
Сын: Чекалов Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Чекалова Марфа Григорьевна
Рождение ребёнка
19.03.1916 ст.
Сын: Чекалов Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Чекалова Марфа Григорьевна
Рождение ребёнка
02.10.1918 ст.
Дочь: Чекалова Таисия Фёдоровна
Мать ребёнка: Чекалова Марфа Григорьевна
Рождение ребёнка
16.12.1919
Дочь: Евгения Фёдоровна
Мать ребёнка: Чекалова Марфа Григорьевна
Смерть
Неизвестно