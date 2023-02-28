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Чекалов Фёдор Петрович

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Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

21.12.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1888 ст.

Отец: Чекалов Пётр Евдокимов

Мать: Чекалова Агафья Харитоновна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Крещение
22.12.1888 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.10.1910 ст.

Жена: Чекалова Ксения Ивановна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.10.1910 ст.

Жена: Чекалова Марфа Григорьевна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1914 ст.

Сын: Чекалов Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Чекалова Марфа Григорьевна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
19.03.1916 ст.

Сын: Чекалов Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Чекалова Марфа Григорьевна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
02.10.1918 ст.

Дочь: Чекалова Таисия Фёдоровна

Мать ребёнка: Чекалова Марфа Григорьевна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
16.12.1919

Дочь: Евгения Фёдоровна

Мать ребёнка: Чекалова Марфа Григорьевна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно
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