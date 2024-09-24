Григорий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиМежду 1782 и 1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1732
Отец: Андрей Михайлович
Мать: Ксения Михайловна
Упоминание
1745
В ИР 1745 возраст - 13 2 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правления Переславского округа стр. 671-675об
Упоминание
1750
В ИР 1750 возраст - 18 3 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во листов: 928 Даты документов: Раздел о... Показать все
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 22 3 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов: 824 Даты документов: Раздел ... Показать все
Бракосочетание
Между 1755 и 1780
Рождение ребёнка
19.03.1769 ст.
Дочь: Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: Васса / Василиса Михайловна
Источник: ГАЯО Метрические книги церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1769 г. Фонд № 1200. Оп.4. Д. 72 Кол-во листов: 605 Даты документов: Раздел описи: 1769 стр. 95
Рождение ребёнка
06.04.1780 ст.
Сын: Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Васса / Василиса Михайловна
дата крещения - 12.04.1780 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Панкрат Андреевич Источник: Архив Государственное бюджетн... Показать все
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 38 возраст по нынешней ревизии (1782) - 58 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской об... Показать все
Смерть
Между 1782 и 1792