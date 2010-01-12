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Аристов Вячеслав Васильевич

Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

22.03.1940

Дата смерти

12.01.2010

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1940

Отец: Аристов Василий Андреевич

Мать: Аристова (Макарова) Мария Ильинична

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
11.05.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
12.01.2010
Пенза, город Пенза, Пензенская область

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