Мухаметшина (Хафизова) Аниса
Место рожденияд.Большой Салтык Камско-Устьинский р-н
Дата рождения15.05.1933
Дата смерти28.07.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1933
Отец: Хисматов Хафиз Хисматович
Мать: Хисматова Сабира
д.Большой Салтык Камско-Устьинский р-н
Рождение ребёнка
26.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухаметшин Ислам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухаметшин Ислам
Смерть
28.07.2015