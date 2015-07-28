Мухаметшина (Хафизова) Аниса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметшина (Хафизова) Аниса

Место рождения

д.Большой Салтык Камско-Устьинский р-н

Дата рождения

15.05.1933

Дата смерти

28.07.2015

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1933

Отец: Хисматов Хафиз Хисматович

Мать: Хисматова Сабира

д.Большой Салтык Камско-Устьинский р-н
Рождение ребёнка
26.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметшин Ислам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметшин Ислам

Смерть
28.07.2015
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