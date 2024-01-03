Рузанова Елизавета Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рузанова Елизавета Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рузанов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Рузанов Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожевникова (Рузанова) Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Рузанов Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоусова (Рузанова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Рузанов Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рузанов Михайл Иванович

Отец ребёнка: Рузанов Иван Кузьмич

Смерть
Неизвестно

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