Рузанова Елизавета Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рузанов Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожевникова (Рузанова) Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Рузанов Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоусова (Рузанова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Рузанов Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рузанов Иван Кузьмич
Смерть
Неизвестно