Егоров Олег Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Олег Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1960

Дата смерти

25.01.2022

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

1936 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1960

Отец: Егоров Юрий Николаевич

Мать: Егорова Елизавета Фёдоровна

Бракосочетание
01.07.1989

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.01.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Котельники, Котельники, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.01.2022
Дивеево, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область
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