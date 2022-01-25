Егоров Олег Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1960
Дата смерти25.01.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1960
Бракосочетание
01.07.1989
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.01.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Котельники, Котельники, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.01.2022
Дивеево, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область