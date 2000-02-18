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Кострин Никита Алексеевич
Кострин Никита Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.02.2000
Пол
Мужской
Отец
Кострин Алексей Александрович
1966 г.р.
Мать
Кострина Елена Васильевна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.2000
Отец:
Кострин Алексей Александрович
Мать:
Кострина Елена Васильевна
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