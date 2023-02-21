Талдыкина Наталья Адриановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти20.08.1881 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Талдыкина Прасковья Никитична
Отец ребёнка: Талдыкин Никита Федорович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Талдыкин Никита Федорович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Талдыкина Надежда Никитична
Отец ребёнка: Талдыкин Никита Федорович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Талдыкина Авдотья Никитична
Отец ребёнка: Талдыкин Никита Федорович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Антюхина Мария Никитична
Отец ребёнка: Талдыкин Никита Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.08.1881 ст.