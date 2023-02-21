Талдыкина Наталья Адриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Наталья Адриановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

20.08.1881 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Талдыкина Прасковья Никитична

Отец ребёнка: Талдыкин Никита Федорович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Талдыкин Василий Никитич

Отец ребёнка: Талдыкин Никита Федорович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Талдыкина Надежда Никитична

Отец ребёнка: Талдыкин Никита Федорович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Талдыкина Авдотья Никитична

Отец ребёнка: Талдыкин Никита Федорович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Антюхина Мария Никитична

Отец ребёнка: Талдыкин Никита Федорович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Никита Федорович

Смерть
20.08.1881 ст.
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