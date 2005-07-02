Рыжова Валентина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжова Валентина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1933

Дата смерти

02.07.2005

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1933

Отец: Рыжов Анатолий Николаевич

Мать: Рыжова Анна Петровна 02.02.1906

Рождение ребёнка
03.03.1955

Сын: Рыжов Станислав Геннадьевич

Отец ребёнка: Апш Геннадий

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Апш Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Апш Геннадий

Смерть
02.07.2005
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