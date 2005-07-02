Рыжова Валентина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1933
Дата смерти02.07.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1933
Рождение ребёнка
03.03.1955
Сын: Рыжов Станислав Геннадьевич
Отец ребёнка: Апш Геннадий
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Апш Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Апш Геннадий
Смерть
02.07.2005