Аскат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Радик Аскатович
Мать ребёнка: Усманова Гульнур Назиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мавдуда Аскатовна
Мать ребёнка: Усманова Гульнур Назиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Равкат Аскатович
Мать ребёнка: Усманова Гульнур Назиповна
Бракосочетание
Неизвестно