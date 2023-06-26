Аскат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аскат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Радик Аскатович

Мать ребёнка: Усманова Гульнур Назиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мавдуда Аскатовна

Мать ребёнка: Усманова Гульнур Назиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Равкат Аскатович

Мать ребёнка: Усманова Гульнур Назиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усманова Гульнур Назиповна