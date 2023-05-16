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Михайловский (?) Karl
Михайловский (?) Karl
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Место рождения
Engefer
Дата рождения
03.06.1816
Дата смерти
11.04.1892
Пол
Мужской
Отец
Paul Jacob
1780 г.р.
Мать
Paul Anne
Около 1796 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1816
Отец:
Paul Jacob
Мать:
Paul Anne
Engefer
Смерть
11.04.1892
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