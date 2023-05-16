Михайловский (?) Karl — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайловский (?) Karl

Место рождения

Engefer

Дата рождения

03.06.1816

Дата смерти

11.04.1892

Пол

Мужской

Отец

1780 г.р.

Мать

Около 1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1816

Отец: Paul Jacob

Мать: Paul Anne

Engefer
Смерть
11.04.1892