Степанова Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Светлана Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1989

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1989

Отец: Степанов Владимир Константинович

Мать: Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
19.01.2017

Сын: Кириченко Кирилл Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.03.2018

Сын: Кириченко Марк Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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