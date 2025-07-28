Страйков Григорий Евдакимович 1822 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Страйков Григорий Евдакимович

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился 1822 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

умер Неизвестно

Отец
Страйков Евдаким ФедосеевичНеизвестно г.р.
Мать
Стройкова Ирина ЛарионовнаНеизвестно г.р.
Супруги
Страйкова Степанида Емельяновна1825 ст. г.р.
Страйкова Дарья ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Страйков Матвей Григорьевич04.08.1853 ст. г.р.
Иван Григорьевич Стройков21.01.1858 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.

Отец: Страйков Евдаким Федосеевич

Мать: Стройкова Ирина Ларионовна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Страйкова) Стефания Григорьевна

Мать ребёнка: Страйкова Дарья Ивановна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Страйкова Дарья Ивановна

Бракосочетание
25.01.1842 ст.

Жена: Страйкова Степанида Емельяновна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Никольская церковь села Выжелес

Рождение ребёнка
04.08.1853 ст.

Сын: Страйков Матвей Григорьевич

Мать ребёнка: Страйкова Степанида Емельяновна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
21.01.1858 ст.

Сын: Иван Григорьевич Стройков

Мать ребёнка: Страйкова Степанида Емельяновна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Около 1871 ст.

Дочь: Пискачева (Стройкова) Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Страйкова Дарья Ивановна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
07.01.1877 ст.

Сын: Страйков Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Страйкова Дарья Ивановна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Отец в рождении- отставной рядовой солдат

Смерть
Неизвестно

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