Страйков Григорий Евдакимович
мужской, родился 1822 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
умер Неизвестно
ОтецСтрайков Евдаким ФедосеевичНеизвестно г.р.
МатьСтройкова Ирина ЛарионовнаНеизвестно г.р.
Супруги
Страйкова Степанида Емельяновна1825 ст. г.р.
Страйкова Дарья ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Страйков Матвей Григорьевич04.08.1853 ст. г.р.
Иван Григорьевич Стройков21.01.1858 ст. г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Страйкова) Стефания Григорьевна
Мать ребёнка: Страйкова Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Страйкова Дарья Ивановна
Бракосочетание
25.01.1842 ст.
Рождение ребёнка
04.08.1853 ст.
Сын: Страйков Матвей Григорьевич
Мать ребёнка: Страйкова Степанида Емельяновна
Рождение ребёнка
21.01.1858 ст.
Сын: Иван Григорьевич Стройков
Мать ребёнка: Страйкова Степанида Емельяновна
Рождение ребёнка
Около 1871 ст.
Дочь: Пискачева (Стройкова) Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Страйкова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
07.01.1877 ст.
Сын: Страйков Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Страйкова Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно