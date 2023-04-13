(Пушина) Васса Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пушина) Васса Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1849

Сын: Пушин Спиридон Фролов

Отец ребёнка: Пушин Фрол Алексеев

Анисимов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.08.1851

Дочь: Евдокiя Фролова

Отец ребёнка: Пушин Фрол Алексеев

Анисимов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгенiя Фролова

Отец ребёнка: Пушин Фрол Алексеев

Анисимов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно