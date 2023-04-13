(Пушина) Васса Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1849
Отец ребёнка: Пушин Фрол Алексеев
Рождение ребёнка
03.08.1851
Дочь: Евдокiя Фролова
Отец ребёнка: Пушин Фрол Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгенiя Фролова
Отец ребёнка: Пушин Фрол Алексеев
Смерть
Неизвестно