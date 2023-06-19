Самохин Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения1880 ст.
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.
Отец: Пётр Алексеевич
Мать: Елизавета
Рождение ребёнка
31.10.1912 ст.
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Самохина Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
13.10.1914
Сын: Самохин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Самохина Прасковья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1973