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Самохин Василий Петрович

Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

1880 ст.

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.

Отец: Пётр Алексеевич

Мать: Елизавета

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
31.10.1912 ст.

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Самохина Прасковья Алексеевна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
13.10.1914

Сын: Самохин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Самохина Прасковья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самохина Прасковья Алексеевна

Смерть
1973