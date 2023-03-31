Колпакова Валентина Брониславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпакова Валентина Брониславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колпаков Виктор Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колпакова Евгения Григорьевна

Отец ребёнка: Козлов Григорий Александрович

Смерть
Неизвестно