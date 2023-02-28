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Плесовских Артемий Леонтьевич

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Место рождения

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд

Дата рождения

1839

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Плесовских Леонтий Иванович

Мать: Плесовских Екатерина Кирилловна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
14.09.1876

Сын: Плесовских Трофим Артемьевич

Мать ребёнка: Плесовских Матрена Ивановна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1882

Сын: Плесовских Степан Артемьевич

Мать ребёнка: Плесовских Матрена Ивановна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1889

Сын: Плесовских Тимофей Артемьевич

Мать ребёнка: Плесовских Матрена Ивановна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских Матрена Ивановна

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