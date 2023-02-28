Плесовских Артемий Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Рождение ребёнка
14.09.1876
Сын: Плесовских Трофим Артемьевич
Мать ребёнка: Плесовских Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Плесовских Степан Артемьевич
Мать ребёнка: Плесовских Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Плесовских Тимофей Артемьевич
Мать ребёнка: Плесовских Матрена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно