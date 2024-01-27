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Попова Матрена Яковлевна

Место рождения

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Тапилина Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Попов Popoff Василий Николаевич

Азербайджан
Рождение ребёнка
?.04.1925

Дочь: Затеева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Попов Popoff Василий Николаевич

Шемаха
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Попов Popoff Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Попова Popoff Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Попов Popoff Василий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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