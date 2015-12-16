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Тен (Тен) Роза

Место рождения

Оренбургская область

Дата рождения

28.07.1944

Дата смерти

16.12.2015

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1943 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1944

Отец: Тен Алексей

Мать: Тян (Тян) Раиса

Бракосочетание
22.06.1966

Муж: Шегай Борис

Рождение ребёнка
12.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шегай Борис

Смерть
16.12.2015
Похороны
Неизвестно

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