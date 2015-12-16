Тен (Тен) Роза
Место рожденияОренбургская область
Дата рождения28.07.1944
Дата смерти16.12.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1944
Отец: Тен Алексей
Мать: Тян (Тян) Раиса
Бракосочетание
22.06.1966
Муж: Шегай Борис
Рождение ребёнка
12.03.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шегай Борис
Смерть
16.12.2015
Похороны
Неизвестно