Малкова Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1976
Сын: Малков Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Малков Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
29.10.1979
Сын: Малков Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Малков Анатолий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно