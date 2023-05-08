Малкова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малкова Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1976

Сын: Малков Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Малков Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
29.10.1979

Сын: Малков Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Малков Анатолий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малков Анатолий Васильевич

Смерть
Неизвестно