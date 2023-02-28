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Кряквин Василий Васильевич

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Кряквин Василий Степанович

Мать: Кряквина Евдокия Федоровна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Шестаков Антон Васильевич

Мать ребёнка: Кряквина Марина Максимовна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Кряквина Марина Максимовна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кряквина Марина Максимовна

Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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