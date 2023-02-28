Кряквин Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Рождение ребёнка
1792
Сын: Шестаков Антон Васильевич
Мать ребёнка: Кряквина Марина Максимовна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Кряквина Марина Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область