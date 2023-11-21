Киселев АНАТОЛИЙ Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев АНАТОЛИЙ Дмитриевич

Место рождения

г.Киров

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1959

Пол

Мужской

Добавил:

нК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киселев ДМИТРИЙ

Мать: Силуанова Е.С.

г.Киров
Рождение ребёнка
17.01.1947

Сын: Киселев ГЕННАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Киселева МАРГАРИТА МИХАЙЛОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева МАРГАРИТА МИХАЙЛОВНА

Место жительства
Неизвестно
г.Барнаул
Смерть
Около 1959
с.Пещерка, Алт.кр.
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