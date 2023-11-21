Киселев АНАТОЛИЙ Дмитриевич
Место рожденияг.Киров
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киселев ДМИТРИЙ
Мать: Силуанова Е.С.
г.Киров
Рождение ребёнка
17.01.1947
Сын: Киселев ГЕННАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Киселева МАРГАРИТА МИХАЙЛОВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Барнаул
Смерть
Около 1959
с.Пещерка, Алт.кр.