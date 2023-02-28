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Колотыгин Сергей Анатольевич

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Место рождения

Чунский, Чунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

14.06.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1971

Отец: Колотыгин Анатолий Петрович

Мать: не указана

Чунский, Чунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
31.12.1998

Сын: Колотыгин Владислав Сергеевич

Мать ребёнка: Колотыгина Наталья Анатольевна

Рождение ребёнка
04.06.2003

Дочь: Колотыгина Валерия Сергеевна

Мать ребёнка: Колотыгина Наталья Анатольевна

Чунский, Чунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
09.02.2012

Сын: Колотыгин Роман Сергеевич

Мать ребёнка: Колотыгина Наталья Анатольевна

Чунский, Чунский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колотыгина Наталья Анатольевна

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