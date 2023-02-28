Колотыгин Сергей Анатольевич
Место рождения
Дата рождения14.06.1971
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1971
Отец: Колотыгин Анатолий Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.12.1998
Сын: Колотыгин Владислав Сергеевич
Мать ребёнка: Колотыгина Наталья Анатольевна
Рождение ребёнка
04.06.2003
Дочь: Колотыгина Валерия Сергеевна
Мать ребёнка: Колотыгина Наталья Анатольевна
Рождение ребёнка
09.02.2012
Сын: Колотыгин Роман Сергеевич
Мать ребёнка: Колотыгина Наталья Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно