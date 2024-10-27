Савинков Антон Феоктистов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савенков Феоктист Родионов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Антонов
Мать ребёнка: Параскева Епифанова
Рождение ребёнка
26.02.1893
Дочь: Савинкова Евдокия Антонов
Мать ребёнка: Параскева Епифанова
Рождение ребёнка
1900
Сын: Савенков Степан Антонович
Мать ребёнка: Параскева Епифанова
Упоминание
30.04.1914
Серпухов, Серпухов, Московская область
Смартій унт. офицеръ Сибирскаго Спрѣлковаго Ченар. Адольт. Гр. Муровъ ева полка по происхожденiю изъ купь Калуж= ской губ. Тарусскаго уѣзда, Исканской волости сельца Потетина Алексѣй Пантелеимоновъ Ан... Показать все
Смерть
Неизвестно