Савинков Антон Феоктистов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Савинков Антон Феоктистов

Место рождения

Юрятино, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савенков Феоктист Родионов

Мать: не указана

Юрятино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Антонов

Мать ребёнка: Параскева Епифанова

Рождение ребёнка
26.02.1893

Дочь: Савинкова Евдокия Антонов

Мать ребёнка: Параскева Епифанова

Юрятино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Савенков Степан Антонович

Мать ребёнка: Параскева Епифанова

Юрятино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Упоминание
30.04.1914
Серпухов, Серпухов, Московская область
Смартій унт. офицеръ Сибирскаго Спрѣлковаго Ченар. Адольт. Гр. Муровъ ева полка по происхожденiю изъ купь Калуж= ской губ. Тарусскаго уѣзда, Исканской волости сельца Потетина Алексѣй Пантелеимоновъ Ан... Показать все
Смерть
Неизвестно

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