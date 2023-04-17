Жиров Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖиров Фёдор Иванович

Жиров Фёдор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Жиров Иван Данилович

Мать: не указана

Смерть
1966