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Жиров Фёдор Иванович
Жиров Фёдор Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1898
Дата смерти
1966
Пол
Мужской
Отец
Жиров Иван Данилович
1857 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец:
Жиров Иван Данилович
Мать: не указана
Смерть
1966
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