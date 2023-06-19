Мятлева (Мокеева) Татьяна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения23.01.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1953
Дочь: Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Мятлев Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
07.02.1958
Дочь: Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Мятлев Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Андреевна
Отец ребёнка: Мятлев Андрей Михайлович
Смерть
Неизвестно