Мятлева (Мокеева) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мятлева (Мокеева) Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Новошешминск, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.01.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Новошешминск, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.06.1953

Дочь: Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Мятлев Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
07.02.1958

Дочь: Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Мятлев Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Андреевна

Отец ребёнка: Мятлев Андрей Михайлович

Смерть
Неизвестно