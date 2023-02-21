Иванова (Фролова) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1938
Бракосочетание
02.11.1957
Голынки, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.11.1958
Дочь: Ковалева Галина Федоровна
Отец ребёнка: Иванов Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
14.10.1961
Дочь: Ковалева Вера Федоровна
Отец ребёнка: Иванов Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
04.11.1964
Дочь: Лукашова Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Иванов Федор Алексеевич
Анцифорово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область