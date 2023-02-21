Иванова (Фролова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Фролова) Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1938

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1938

Отец: Фролов Иван Антонович

Мать: Фролова Иванова Мария Никитична

Бракосочетание
02.11.1957

Муж: Иванов Федор Алексеевич

Голынки, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.11.1958

Дочь: Ковалева Галина Федоровна

Отец ребёнка: Иванов Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
14.10.1961

Дочь: Ковалева Вера Федоровна

Отец ребёнка: Иванов Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
04.11.1964

Дочь: Лукашова Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Иванов Федор Алексеевич

Анцифорово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
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