Агузов Филипп Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.05.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Агузова Ксения Никитична
Ставропольский край, Курский район, х. Губжоков
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ставропольский край, Курский район, х. Соколов