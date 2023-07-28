Волконовская Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волконовская Юлия Юрьевна
Отец ребёнка: Волконовский Юрий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волконовская Александра Юрьевна
Отец ребёнка: Волконовский Юрий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волконовская Нина Юрьевна
Отец ребёнка: Волконовский Юрий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волконовский Дмитрий Юрьевич
Отец ребёнка: Волконовский Юрий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волконовская Светлана Юрьевна
Отец ребёнка: Волконовский Юрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно