Волконовская Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолконовская Елена

Волконовская Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волконовская Юлия Юрьевна

Отец ребёнка: Волконовский Юрий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волконовская Александра Юрьевна

Отец ребёнка: Волконовский Юрий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волконовская Нина Юрьевна

Отец ребёнка: Волконовский Юрий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волконовский Дмитрий Юрьевич

Отец ребёнка: Волконовский Юрий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волконовская Светлана Юрьевна

Отец ребёнка: Волконовский Юрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волконовский Юрий Александрович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.