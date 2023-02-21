Самороков Родион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самороков Родион

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Отец

1755 г.р.

Мать

1755 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Самороков Пётр

Мать: Саморокова Мария

Смерть
1790
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