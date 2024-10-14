Осипова (Хайдукова) Прасковья Степановна
женский, родилась 25.06.1916
умерла 07.01.1994
Супруги
Осипов Владимир Петрович1924 г.р.
Дети
Осипова Ольга Владимировна11.04.1956 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
22.03.1954
Рождение ребёнка
11.04.1956
Дочь: Осипова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Осипов Владимир Петрович
Смерть
07.01.1994