Осипова (Хайдукова) Прасковья Степановна 25.06.1916 — найти родственников по фамилии на Familio

Осипова (Хайдукова) Прасковья Степановна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 25.06.1916

умерла 07.01.1994

Супруги
Осипов Владимир Петрович1924 г.р.
Дети
Осипова Ольга Владимировна11.04.1956 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
22.03.1954

Муж: Осипов Владимир Петрович

Брак а/з 466 от 22.03.1954 г. по Первомайскому району Москвы | Невеста Хайдукова Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
11.04.1956

Дочь: Осипова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Осипов Владимир Петрович

Смерть
07.01.1994

Мы используем куки для улучшения работы сайта.