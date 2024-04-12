Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Головнев Борис Григорьевич
Головнев Борис Григорьевич
Написать автору
Древо
Место рождения
Шипиловка
Дата рождения
1921
Пол
Мужской
Отец
Головнев Григорий Корнеевич
1893 г.р.
Мать
Степанида
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец:
Головнев Григорий Корнеевич
Мать:
Степанида
Шипиловка
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия