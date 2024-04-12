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Головнев Борис Григорьевич

Место рождения

Шипиловка

Дата рождения

1921

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Головнев Григорий Корнеевич

Мать: Степанида

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