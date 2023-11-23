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Богородский Василий Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оносовская (Богородская) Елена Васильева

Мать ребёнка: Богородская (Васильевская) Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оносовская (Богородская) Елена Васильева

Мать ребёнка: Богородская (Васильевская) Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Богородская) Мария Васильева

Мать ребёнка: Богородская (Васильевская) Екатерина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богородская (Васильевская) Екатерина Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник села Варварина Рыбинского уезда, благочинный, протоиерей
Рождение ребёнка
1882

Сын: Богородский Алексей Васильев

Мать ребёнка: Богородская (Васильевская) Екатерина Александровна

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