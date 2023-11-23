Богородский Василий Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Богородская) Мария Васильева
Мать ребёнка: Богородская (Васильевская) Екатерина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Священник села Варварина Рыбинского уезда, благочинный, протоиерей
Рождение ребёнка
1882