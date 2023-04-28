Жданова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

IL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1921

Сын: Жданов Владимир Максимович

Отец ребёнка: Жданов Максим

Куртамыш, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Жданов Фёдор Максимович

Отец ребёнка: Жданов Максим

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Лысенко Лидия Максимовна

Отец ребёнка: Жданов Максим

Смерть
Неизвестно