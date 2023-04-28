Жданова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1921
Сын: Жданов Владимир Максимович
Отец ребёнка: Жданов Максим
Куртамыш, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Жданов Максим
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Лысенко Лидия Максимовна
Отец ребёнка: Жданов Максим
Смерть
Неизвестно