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Дмитриев Сергей Дмитриевич

Место рождения

Yaroslavl Guberniya, Russian Empire

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Yaroslavl Guberniya, Russian Empire
Рождение ребёнка
1913

Сын: Дмитриев Лонгин Сергеевич

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
14.05.1915

Дочь: Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Дмитриев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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