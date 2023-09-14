Дмитриев Сергей Дмитриевич
Место рожденияYaroslavl Guberniya, Russian Empire
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1913
Сын: Дмитриев Лонгин Сергеевич
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
14.05.1915
Дочь: Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Дмитриев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Смерть
Неизвестно